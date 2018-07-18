Beşiktaş, Ramires Transferinden Böbrek Problemleri Nedeniyle Vazgeçti
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çin'de forma giyen Ramires'in transferinden böbreklerindeki problem nedeniyle vazgeçti.
Beşiktaş yönetimi bir süre önce menajerler tarafından gündeme getirilen Ramires-Negredo takasının üzerine atlamıştı… Başkan Fikret Orman, yüzde 1 bile ihtimal olsa sambacıyı almak için tüm şartları zorlama kararı almıştı. Fakat Ramires iddiaları bir an da kesildi.
Bunda Orman'ın Portekiz'deki dostlarından aldığı bilgiler etkili oldu. Çünkü en son 14 Ekim 2017'de sahaya çıkan 31 yaşındaki sambacının böbreklerinde sorun olduğu ve kulübü Suning'ten izinli olarak tedavi gördüğü ortaya çıktı.
YORUMLAR (1)
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BAŞKAN DEDİĞİN BOYLE OLACAK BOŞ ADAM ALMAYACAK LOVE VE NEGREDO HARIC IYISIN BASKAN LOVE ARA DONMDE MECBUR ALINDI NEGREDO ELIMIZDE PATLADI NAZARIN OLSUN BASKAN KAZANDIRDIGIN PARALAR ORTADA 90 M EURO 2 YILDA HICBIR KULUP KAZANMYOR FUTBOLCU SATIPCevap Yaz Yayından Kaldır