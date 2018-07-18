Beşiktaş, Ramires Transferinden Böbrek Problemleri Nedeniyle Vazgeçti

Beşiktaş yönetimi bir süre önce menajerler tarafından gündeme getirilen Ramires-Negredo takasının üzerine atlamıştı… Başkan Fikret Orman, yüzde 1 bile ihtimal olsa sambacıyı almak için tüm şartları zorlama kararı almıştı. Fakat Ramires iddiaları bir an da kesildi.

Bunda Orman'ın Portekiz'deki dostlarından aldığı bilgiler etkili oldu. Çünkü en son 14 Ekim 2017'de sahaya çıkan 31 yaşındaki sambacının böbreklerinde sorun olduğu ve kulübü Suning'ten izinli olarak tedavi gördüğü ortaya çıktı.