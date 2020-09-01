Beşiktaş rakibi belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? UEAF Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın kura çekimi sonrası sporseverleri Beşiktaş rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi mi? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Beşiktaş rakibi belli oldu mu gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi kura çekimi sonucunda belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Beşiktaş rakibi belli oldu mu? Beşiktaş rakibi kim? İşte merak edilen soruların yanıtları! BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİBİ KİM? Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, Bosna Hersek'in Borac Banja ile Portekiz'in Luka-Rio Ave takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla evinde karşılaşacak. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak.