Beşiktaş, Miralem Pjanic'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda Barcelona ve kendisi ile anlaşıldığını açıkladı.

Beşiktaş, Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda Barcelona ve kendisi ile anlaşıldığını açıkladı. Pjanic'e 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret şirketimiz tarafından ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı