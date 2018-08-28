Beşiktaş Negredo'ya Yeni Sözleşme Önermeye Hazırlanıyor
Beşiktaş, Alvaro Negredo'dan fedakarlık bekliyor. Yönetim, İspanyol yıldıza daha düşük bir maaşla yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.
Negredo'nun Beşiktaş'taki geleceği netleşmeye başladı. İspanyol golcüyü takımdan göndermek isteyen yönetim, yüksek maaşı nedeniyle oyuncuya talip bulamamıştı. Son maçlarda kritik gollere imza atan tecrübeli oyuncunun takımda kalması için yeni bir formül bulundu.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, NEGREDO'NUN MAAŞINDA İNDİRİME GİTMEK İSTİYOR
Deneyimli futbolcunun maaşında indirime gitmek isteyen yönetim, golcü futbolcuya daha düşük maaşla 2 yıllık yeni bir sözleşme sunmaya hazırlanıyor.
YORUMLAR (12)
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oğuzhan parasını indirin negredo ya verin . . negredo zaten kalmak için indirim yapacak takıma huzur gelecek . takım çok dengesiz ücretler var.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ŞENOL GÜNEŞ ALDIĞI PARAYI BENCE HAK ETMİYOR ONA VERİLENİN YARISINI KESİP NEGREDOYA VERİNCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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çok iyi oyuncu negredoo gerçekten çokta yakışıklıCevap Yaz 1 Yayından KaldırFENERBAHÇELİ: jony arzu takma adı olupta beline sarılmasın dikkat etYayından KaldırJONY SİNS: bende öyleyim canım, hadi gel tokuşturalım belleriYayından Kaldır