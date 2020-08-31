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Beşiktaş Nazım Sangare ile anlaştı, Antalyaspor ile pazarlıklara başladı

PAOK maçından sonra transfer için hızlı hareket eden siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasına kadar sağ bekteki boşluğu doldurmak istiyor. Beşiktaş, Süper Lig yıldızı Nazım Sangare ile el sıkıştı, kulübüyle pazarlık masasına oturdu.

31.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:25

Siyah-beyazlı takım yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. Beşiktaş Yönetimi'nin gündemindeki en büyük madde sağ bek transferi... PAOK maçında bu bölgede yaşanan sorunları gördükten sonra düğmeye basan ve Süper Lig'de ilk hafta oynanacak Trabzonspor maçına kadar transfere noktayı koymak istiyor. Siyah-beyazlı idareciler, Antalyaspor'da oynayan Nazım Sangare ile her konuda anlaştı. Siyah-beyazlı takım Antalya ile görüşmelere başladı.

KIRAN KIRANA PAZARLIKLAR

Bu transferin önündeki tek engel ise Antalyaspor yönetiminin istediği 2 milyon euro bonservis bedeli. Kartal transfer için formül üzerinde çalışıyor. Bu sorunu oyuncu takası ve bir miktar para ile çözmek isteyen Beşiktaş yönetimi, deyim yerindeyse Antalyaspor ile kıran kırana bir pazarlık içine girdi.

Transfer Komitesi'nin bitirme noktasına getirdiği bu transfer için pazarlık masasına oturan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, takas olmazsa bonservis bedelini daha da aşağıya çekmeye çalışacağı bildirildi.

ANLAŞMA OLMAZSA DİĞER İSİMLER GÜNDEME GELECEK

Yerli statüsünde olması nedeniyle diğer yabancı adayları bekleten Beşiktaş yönetimi, Nazım Sangare'de istediği sonuca ulaşamazsa, prensip anlaşmasına vardığı diğer isimlerden birini kadrosuna katacak.

Almanya'dan üç sezon önce Antalyaspor'a transfer olan Nazım Sangare, Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli oyuncu, kırmızı-beyazlı takımda 74 maçta şans bulurken 3 gol attı, 6 asist yaptı.

(Skorer)

Beşiktaş Nazım Sangare ile anlaştı, Antalyaspor ile pazarlıklara başladı
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