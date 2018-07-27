Beşiktaş, Mignolet İçin Liverpool'la Görüşüyor

Beşiktaş, Simon Mignolet'i kadrosuna katmak için Liverpool ile görüşüyor. İngiliz Sky Sports'un haberine göre siyah beyazlı ekip Liverpool'un Belçikalı kalecisi Simon Mignolet'i istiyor. Premier Lig ekibinin Mignolet'nin bonservisi için 12 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

LIVERPOOL ALLISON BECKER'İ 75 MİLYON EUROYA TRANSFER ETMİŞTİ

İngiliz ekibi geçtiğimiz hafta Roma'dan kaleci Allison Becker'i 75 milyon euroya transfer etmişti. Beşiktaş ise kalecisi Fabri'yi 6 milyon euroya Ada ekibi Fulham'a göndermiş ve hemen kaleci arayışına başlamıştı.