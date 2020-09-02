HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş, Mert Yılmaz için Bayern Münih'le anlaşmaya vardı

Roma'dan Santon'u kiralamak üzere olan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle daha geldi. Kara Kartal, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Mert Yılmaz için Alman devi Bayern Münih ile anlaşmaya vardı.

02.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:57

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Roma'dan Santon'u kadrosuna katmak üzere olan Kara Kartal, şimdi de rotasını Almanya'ya çevirdi.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Mert Yılmaz'ı kadrosuna katmak üzere olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş, Alman devi Bayern Münih ile 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

200 BİN EURO GARANTİ ÜCRET

Bayern Münih yetkililerinin Beşiktaş yönetiminden transferin resmiyete kavuşması için 2 gün süre istediği iddia edilirken, Mert Yılmaz'ın Siyah Beyazlı ekipten 200 bin euro garanti ücret alacağı belirtildi.

MERT YILMAZ KİMDİR?

8 Mart 1999 tarihinde Berlin'de dünyaya gelen Mert Yılmaz, U-21 Milli Takımımız'da 4 karşılaşmaya çıktı. U-19 Milli Takımımız'da ise 7 maçta görev yaptı. Altyapı kariyerinde Nordberliner SC, Tennis Borussia Berlin ve RB Leipzig altyapılarında da forma giyen genç oyuncu, sağ bek pozisyonunun yanı sıra sağ iç ve merkez orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

RB Leipzig'in U-19 Takımı'nda 49 maça çıkan Mert, Bayern Münih'in ikinci takımında 44 maçta süre aldı.

(Fanatik)

Beşiktaş, Mert Yılmaz için Bayern Münih'le anlaşmaya vardı
Haber Yorumları (3)
BURAK: Olcay şahan , Tolgay arslan, oğuzhan özyakupta olduğu gibi parladığı gün satıcaksın . Beşiktaşın en büyük hatası topçuları parladığı zaman satmamasıdır.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
UNI GSRY: Avrupa hedefine mukemmel bir isimle kosuyo lan. Pehhh
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
YAZIK ETMEYİN: YAV KARDEŞİM DIŞARIDA OYNAYAN TÜRK OYUNCULARI NEDEN ALIYORSUNUZ, ONLARDA GELİYOR BİR SENEDE BİZİM BURDAKİ TÜRK OYUNCULAR GİBİ ŞIMARIYOR, DIŞARIDAN GETİRMEYİN DIŞARIYA GÖNDERİN
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Mansur Yavaş Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Fatma Girik Metin Özülkü Okan Bayülgen
Spor Şenol Güneş Erkan Kamat Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Düğün Sabah Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Mert Yılmaz için Bayern Münih'le anlaşmaya vardı - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 11:32:06. #1.15#
title