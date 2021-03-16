Beşiktaş - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Beşiktaş - Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Peki Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?