Beşiktaş - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Beşiktaş - Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Peki Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı 16 Mart Salı 2021 günü (bugün) saat 20:45'de başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.
BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?
Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı A Spor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor. Bugünkü maç ise ASpor'da olacak.
BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMLERİ KİM?
FIRAT AYDINUS(Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)
ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜR YANKAYA(VAR)
HAKAN CEYLAN(AVAR)
KEMAL YILMAZ(AVAR)
MURAT ILGAZ(Gözlemci)
MEHMET TUNA(Temsilci)
SELİM ARICI(Temsilci)
SADETTİN DAĞ(Temsilci)