Beşiktaş maçı sonrası hakem için olay yaratacak iddia: Bana "Sus lan" dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beşiktaş maçı sonrası hakem için olay yaratacak iddia: Bana "Sus lan" dedi

29.12.2020 08:54 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:02

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hakem Arda Kardeşler hakkında sert ifadeler kullanırken, "Hakem bana sahada 'Sus lan' diyor. Bize neden böyle davranılıyor? Hakemler de konuşmalarına dikkat etsin. Biz de insanız, hakkımızı ararız" şeklinde konuştu.

Demir Grup Sivasspor futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Beşiktaş'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından hakem Arda Kardeşler'e isyan etti.

Başarılı futbolcunun maçın ardından yaptığı açıklamalar şöyle;

Motivasyon kaybı değildi. Yanlış konuşmak istemiyorum. Yanlış konuşunca hemen ceza veriliyor. Emeğimiz yenildi burada. Biz burada emek veriyoruz. Hafta içi, hafta sonu, yol çekiyoruz. Bize karşı davranışları. Arda 'Hoca' demek istemiyorum, bana 'Sus lan' diyor. Bunlar yanlış konuşmalar. Bizim hakkımız itiraz etmek. Hakkımız yeniyorsa konuşacağız. Sırf sahada değil ki, dışarıda da böyle.

"SİVASSPOR'UN HAKKINI YİYORLAR"

"VAR diye bir şey var. Hakem, 1 metre yanda, 1 metre bile değil. Sivasspor'un hakkını yiyorlar. Ben buna izin vermem. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendimi durdurmam lazım. Küçük çocuklar da var, izliyorlardır. Çok puan kaybediyoruz, böyle hakem hatalarından. Bu hataların önüne geçilebilir."

"HAKEMLER KONUŞMALARINA DİKKAT ETSİN"

"Biz 1 dakika bekledik, 1 dakika neyi izlediler o zaman, pardon. Fotoğraf telefonuma geldi ve hemen gördüm. Bizim hakkımız yeniliyor. Ülkemizde VAR'ı da çözemedik. İnsandır hata yapar demek istiyorum da diyemiyorum da yani. Hakemler de konuşmalarına dikkat etsin. Biz de insanız, hakkımızı ararız. Maalesef böyle bir gece yaşadık. Biz yenilebiliriz Beşiktaş'a. Biz her sene şampiyonluk yarışında olamayız. Beşiktaş'a 1-0, 5-0 yenilebilirsin fark etmez. Bugün başka şeyler ön plana çıktı.

Beşiktaş maçı sonrası hakem için olay yaratacak iddia: Bana 'Sus lan' dedi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Furkan Palalı Fahriye Evcen
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş maçı sonrası hakem için olay yaratacak iddia: Bana "Sus lan" dedi | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 09:01:46. #1.14#
title