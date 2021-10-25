Beşiktaş maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi gün? BJK maçı ne zaman? BJK maçı kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş'ın bu hafta Galatasaray ile oynayacağı mücadelesi öncesinde maçın ne zaman olduğu ile ilgili araştırma yapmakta. Futbolseverler internette en çok "Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı kaçta? Beşiktaş maçı hangi gün? BJK maçı ne zaman? Beşiktaş maçı kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?" gibi soruları araştırmakta. İşte detaylar.

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan maç 25 Ekim Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesi 25 Ekim Pazartesi saat 20.00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçı Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi BeİN Sports 1 kanalın'dan canlı olaracak yayınlanacak.

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