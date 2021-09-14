2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi yeni sezonu ilk grup maçları bugün başlıyor. Beşiktaş'ın maçı ise yarın 15 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Vatandaşlar maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak etti. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş'ın maçı bugün mü yarın mı? Şampiyonlar Ligi BJK'nin maçı TV8'de mi, Exxen'de mi? BJK'nin maçı yarın mı oynanacak? Beşiktaş maçının hakemi kimdir?

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ilk grup maçı yarın 15 Eylül Çarşamba 19:45 'de başlayacaktır. Maç Exxen platformunda yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM?

Beşiktaş ilk maçını B.Dortmund ile oynayacak. Beşiktaş - B.Dortmund maçı yarın saat 19:45 'de başlıyor.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI BUGÜN MÜ YARIN MI?

Maç yarın 15 Eylül Çarşamba akşamı oynanacaktır.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİMDİR?

Beşiktaş - B.Dortmund maçının hakemi Antonio Mateu Lahoz olacak.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI EXXEN'DE Mİ TV8'DE Mİ OLACAK?

Maç Exxen platformunda yayınlanacaktır.

Ek olarak: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, EXXEN platformunda yayınlanacak maç için Acun Ilıcalı'ya seslenerek, "Exxen maçı tüm Türkiye'ye açabilir, Acun'dan rica etmek lazım herhalde, açsın kanalı, bütün ülke izlesin. Acun, kanalı aç, herkes izlesin, bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin" dedi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haberler.com - Gündem