Beşiktaş maçı kaçta? Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı kaçta?
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Beşiktaş maçı kaçta? Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı kaçta?

Beşiktaş maçı kaçta? Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı kaçta?
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Beşiktaş maçı kaçta? Lige verilen 1 haftalık arayı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Yeni transferleri ve maç eksiği olan oyuncularını Şampiyonlar Ligine hazırlamak isteyen Kartal maçı araştırılmakta. Peki, Beşiktaş maçı kaçta? Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı kaçta?

Şampiyonlar Ligi ve Ligde performansını yükseltmek isteyen Beşiktaş, lige verilen 1 haftalık Milli maç arasını iyi değerlendirmek için Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapıyor. Maç hakkında vatandaşlar internette en çok "Beşiktaş maçı kaçta? Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı kaçta?" gibi soruları araştırmakta. Beşiktaş'ın, Ümraniyespor ile karşılaşacağı maç hakkındaki detaylar haberimizde... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇTA?

Beşiktaş ile Ümraniyespor arasında oynanacak mücadele saat 17.00'da A SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR 11'LER!

Beşiktaş: Emre, Necip, Serdar, Montero, NSakala, Mehmet Topal, Oğuzhan, Can, Gökhan, Nkoudou, Güven

Ümraniyespor: Orkun, Emre N., Yiğithan, Mustafa E., Faruk Can, Mrsic, Yunus Emre M., Yusuf Emre G., Tahsin, Denizhan, Kehinde

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Beşiktaş maçı kaçta? Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı kaçta? - Haberler
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