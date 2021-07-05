Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak
Beşiktaş yolları ayırmayı planladığı Ljajic için beklediği tekligi henüz alamadı. Sırp futbolcunun yıllık 3.5 milyon euro maaş yükünden kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmede, "Ljajic'i teknik heyet istemiyor. Bu saatten sonra transferi için her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Artık bu iş uzamasın" dedi.
Yeni sezon için kadro yapılandırması çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, verim alamadığı yabancı futbolcularla yolları ayırmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar ilk iş olarak Adem Ljajic'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Beşiktaş, yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Ljajic'in maaşını bu sezon ödemek istemiyor. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kartal'ın Sırp oyuncusu İtalya'dan Genoa ve Torino, Rusya'dan Spartak Moskova'nın radarındaydı.
"HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI YAPMAYA HAZIRIZ"
Ancak Beşiktaş, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Ljajic için istediği teklifi alamadı. Siyah-Beyazlı Yönetim menajeriyle yaptığı görüşmede, "Ljajic'i teknik heyet istemiyor. Bu saatten sonra transferi için her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Artık bu iş uzamasın" dediği öğrenildi.