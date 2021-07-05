Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak

Beşiktaş yolları ayırmayı planladığı Ljajic için beklediği tekligi henüz alamadı. Sırp futbolcunun yıllık 3.5 milyon euro maaş yükünden kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmede, "Ljajic'i teknik heyet istemiyor. Bu saatten sonra transferi için her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Artık bu iş uzamasın" dedi.