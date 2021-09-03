Beşiktaş, Ljajic ile sözleşmeyi feshetti! Sırp futbolcu, Pjanic için giderayak kolaylık yaptı

Siyah-Beyazlılar, Adem Ljajic'in sözleşmesini feshetti. Dün Pjanic'in transferi fesihte karşılıklı anlaşıldığı haberleri çıkmıştı, bugün resmiyet kazandı. Ljajic'in menajeri Ramadani, Pjanic'i getirmek için tazminatın yarısının ödenmesinin yeterli olacağını ifade etmişti. 3.3 milyon euro alacağı olan Ljajic'e 1.5 milyon euro civarında fesih ödemesi yapıldı.

Beşiktaş, Adem Ljajic'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

"ONU İKNA EDEBİLİRİM"

Hürriyet'in yhaberine göre; Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile masaya oturan siyah beyazlı yöneticiler, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic teklifi ile karşılaştılar.

"İKNA EDEBİLİRİM"

Adem Ljajic'in sözleşmesini fesh etmek istediklerini belirten Beşiktaş yönetiminin isteği karşısında B planı bulunduğunu belirten Ramadani, "Ljajic ile konuştum. Kendisi tazminatını almadan gitmek istemiyor. Onu ikna edebilirim. Eğer siz Ljajic'in tazminatının yarısını verirseniz ben de size Barcelona'dan oyuncu getiririm" yanıtını verdi.

BUGÜN AYRILDI

Bu görüşmenin ardından Adem Ljajic'in sözleşmesi feshedilirken, Miralem Pjanic ise Beşiktaşlı oldu. Ljajic'in sözleşme fesih haberi de bugün resmen paylaşıldı.