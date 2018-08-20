Beşiktaş, Liverpool'un Kalecisi Loris Karius ile Anlaşma Sağladı

Beşiktaş, Liverpool'un Alman file bekçisi Loris Karius ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki file bekçisini 2 yıllığına kiraladı.

Siyah-beyazlılar 2 yıllık kiralama bedeli için İngiliz kulübüne 2 milyon euro ödeyecek. Karius yıllık 1,4 milyon euro maaş alacak.

Kara Kartal, Fabri'yi Fulham'a 6 milyon euroya satarak kalesini Tolga Zengin'e emanet etmişti. Oynanan maçlarda kalede güven vermeyen Zengin'in yerine transfer yapılması kararlaştırıldı.

YAKIN ZAMANDA İSTANBUL'A GELECEK

Kaleci alışverişinden kar sağlayan Beşiktaş'ta Karius, yakın zamanda İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.

Son Şampiyonlar Ligi'nde kaleyi koruyan genç eldiven, yediği hatalı gollerle eleştiri konusu olmuştu. Liverpool, kaleye Roma'da Alisson Becker'i transfer ederek büyük bir hamle yapmıştı.

Yaklaşık bir haftadır Liverpool'dan Loris Karius, Real Madrid'ten Kiko Casilla ve Southampton'dan Fraser Forster ile temas halinde olan transfer komitesi dün ve bugün yapılan görüşmelerden sonra Karius transferini bitirmeye oldukça yaklaştı. Beşiktaş'ın yeni kalecisinin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.