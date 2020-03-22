SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti - Spor
Kevin Prince Boateng, Hollanda, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti

Beşiktaş Kulübü, Jeremain Lens'in koronavirüs nedeniyle lige verilen arayı Hollanda'da geçirmek istemesini reddetti.

22.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:08
Beşiktaş, Lens'in 'Ülkeme gitmek istiyorum' talebini reddetti

Beşiktaş'ta, Kevin Prince Boateng'in yanı sıra Jeremain Lens'in de belirli bir süre için ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, koronavirüs tehdidi nedeniyle lige verilen arayı ülkesi Hollanda'da geçirmek istedi, ancak yönetimden olumsuz yanıt aldı.

Yapılan görüşmede Hollanda'nın koronavirüs konusunda ciddi bir tehdit altında olduğunu dile getiren Beşiktaşlı yöneticiler, Lens'ten kesinlikle İstanbul'da kalmasını istedi. Yönetimden olumsuz yönde cevap alan yetenekli oyuncunun bireysel çalışmalarını evinde sürdürdüğü ifade edildi.

(Milliyet)

Beşiktaş, Lens'in 'Ülkeme gitmek istiyorum' talebini reddetti

Haberin Videosu:

Lens'in 'Ülkeme gitmek istiyorum' talebini Beşiktaş Kulübü reddetti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (1)
MUHİTTİN: Takima bi faydan yok Bide gidip virus getireceksin Gidersen de donme lutfen
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

G.Saray'ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti Spor
G.Saray'ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti
Ünlü boksçunun karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Spor
Ünlü boksçunun karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Galatasaray'da istemişti! Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca Spor
Galatasaray'da istemişti! Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı tarih verdi Spor
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı tarih verdi
Milan'ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi Spor
Milan'ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Akgül Cem Yılmaz Guido Senia Rita Wilson
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla İtalya Twitter Kocaeli Futbolcu
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 11:19:15. #1.14#
title