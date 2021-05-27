Beşiktaş, Larin'den gelecek 20 milyon euro ile rüya takım kuracak
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Beşiktaş, Larin'den gelecek 20 milyon euro ile rüya takım kuracak

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Siyah-Beyazlılar'da sezona damgasını vuran Cyle Larin ile yollar ayrılabilir. Kara Kartal yönetiminin, Larin'den beklediği bonservis ise tam 20 milyon euro. Beşiktaş, Larin'den gelecek bu parayla 'rüya' kadro oluşturup, Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak istiyor. Kartal'da, Devler Ligi'ndeki başarı geliri ile aydınlık günlerin hesapları yapılıyor. Transferdeki İlk hedef ise Ghezzal'ı bitirmek.

Beşiktaş'ta 45 maçta 23 gol ve 6 asistlik performans sergileyip çifte kupanın ana mimarlarından olan Cyle Larin, transfer piyasasına da damga vurdu. Ara transfer döneminde Premier Lig'den 15 milyon euroluk teklifler gelmesine rağmen Sergen Yalçın'ın isteğiyle Kanadalı futbolcuyu takımda tutan yönetim, bu sezon ondan önemli derecede gelir bekliyor.

Beşiktaş, Larin'den gelecek 20 milyon euro ile rüya takım kuracak

TERCİHİ ÖNEMSENECEK

İngiltere Premier Lig'den halen birçok kulübün takibinde olan başarılı forvetin verdiği katkılardan ötürü onun da tercihlerine saygı gösterilecek. Larin'den 20 milyon euro bekleyen yönetim, 5-6 milyon euroyu aşmayacak şekilde Ghezzal'ı bitirip, eksik bölgeleri önemli futbolcularla tamamlamak istiyor. Mandzukic, Marcelo, Giroud, Boateng, Alex Teixeira gibi yıldız isimlerin transfer listesinde olduğu belirtildi.

Beşiktaş, Larin'den gelecek 20 milyon euro ile rüya takım kuracak
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Haber Yorumları (1)
FURKAN KOMONOVALI : rüya görüyor bu jimlastikçiler
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