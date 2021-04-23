Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu devretti
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu devretti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu devretti
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu geçen sene kanser nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in kızı Koza Gönlüşen'e devretti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu geçen sene kanser nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in kızı Koza Gönlüşen'e devretti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çebi, "Bugün koltuğumu Beşiktaş'ın ilk kadın başkanı Koza Gönlüşen'e devrettim. 23 Nisan kutlu olsun, egemenliğimiz var olsun. Çocuklar geleceğimizdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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