Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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