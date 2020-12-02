Beşiktaş taktik çalıştı
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Beşiktaş taktik çalıştı

02.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:46
Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı antrenman yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve kanat-orta- şut çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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- İstanbul
Beşiktaş taktik çalıştı
Beşiktaş taktik çalıştı
Beşiktaş taktik çalıştı
Beşiktaş taktik çalıştı
Beşiktaş taktik çalıştı
Beşiktaş taktik çalıştı
Beşiktaş taktik çalıştı
Beşiktaş taktik çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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