Beşiktaş kimleri aldı? Beşiktaş'ın transferleri kimler? Beşiktaş'a 2021 transfer döneminde kimler geldi, kimler gitti?

Transfer döneminin en çok konuşulan takımları arasında yer alan Beşiktaş birçok yıldız ismin yanında eksik olan bölgelerini tamamladı. Peki, Beşiktaş kimleri aldı? Beşiktaş'ın transferleri kimler? Beşiktaş'a 2021 transfer döneminde kimler geldi, kimler gitti? Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi transferleri? Beşiktaş'a kimler geldi? Beşiktaş kimleri transfer etti?

Beşiktaş'ın transferleri kimler? sorusu son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Beşiktaş'ın 2021-2022 Yaz Transfer Dönemi'nde yaptığı transferler araştırılmakta. Futbol severler konu ile ilgili olarak internette "Beşiktaş kimleri aldı? Beşiktaş'ın transferleri kimler? Beşiktaş'a 2021 transfer döneminde kimler geldi, kimler gitti?" sorularını aratıyor. İşte Beşiktaş'ın 2021-2022 transfer dönemi transferleri!

BEŞİKTAŞ'A KİMLER GELDİ, KİMLER GİTTİ?

Transfer Döneminde takıma güçlü isimler transfer eden Siyah-Beyazlı ekip Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro oluşturdu. İşte Beşiktaş'a katılan ve ayrılan isimler.

GELENLER

Rachid Ghezzal ---> Leicester ---> Bonservisi Alındı

Umut Meras ---> La Havre ---> Bonservisi Alındı

Mert Günok ---> Başakşehir ---> Bonservisi Alındı

Francisco Montero ---> Atletico Madrid ---> Bonservisinin Yarısı Alındı

Can Bozdogan ---> Schalke 04 ---> Kiralık

Michy Batshuayi ---> Chelsea ---> Kiralık

Mehmet Topal ---> Kulüpsüz

Kenan Karaman ---> Kulüpsüz

Salih Ucan ---> Kulüpsüz

Miralem Pjanic ---> Barcelona ---> Kiralık

Valentin Rosier ---> Sporting Lisbon ---> Kiralık

Alex Teixeira ---> Kulüpsüz

Atakan Üner ---> Kiradan Geri Döndü

Güven Yalcin ---> Kiradan Geri Döndü

GİDENLER