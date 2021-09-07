Beşiktaş kimleri aldı? Beşiktaş'ın transferleri kimler? Beşiktaş'a 2021 transfer döneminde kimler geldi, kimler gitti?
Transfer döneminin en çok konuşulan takımları arasında yer alan Beşiktaş birçok yıldız ismin yanında eksik olan bölgelerini tamamladı. Peki, Beşiktaş kimleri aldı? Beşiktaş'ın transferleri kimler? Beşiktaş'a 2021 transfer döneminde kimler geldi, kimler gitti? Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi transferleri? Beşiktaş'a kimler geldi? Beşiktaş kimleri transfer etti?
Beşiktaş'ın transferleri kimler? sorusu son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Beşiktaş'ın 2021-2022 Yaz Transfer Dönemi'nde yaptığı transferler araştırılmakta. Futbol severler konu ile ilgili olarak internette "Beşiktaş kimleri aldı? Beşiktaş'ın transferleri kimler? Beşiktaş'a 2021 transfer döneminde kimler geldi, kimler gitti?" sorularını aratıyor. İşte Beşiktaş'ın 2021-2022 transfer dönemi transferleri!
BEŞİKTAŞ'A KİMLER GELDİ, KİMLER GİTTİ?
Transfer Döneminde takıma güçlü isimler transfer eden Siyah-Beyazlı ekip Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro oluşturdu. İşte Beşiktaş'a katılan ve ayrılan isimler.
GELENLER
- Rachid Ghezzal ---> Leicester ---> Bonservisi Alındı
- Umut Meras ---> La Havre ---> Bonservisi Alındı
- Mert Günok ---> Başakşehir ---> Bonservisi Alındı
- Francisco Montero ---> Atletico Madrid ---> Bonservisinin Yarısı Alındı
- Can Bozdogan ---> Schalke 04 ---> Kiralık
- Michy Batshuayi ---> Chelsea ---> Kiralık
- Mehmet Topal ---> Kulüpsüz
- Kenan Karaman ---> Kulüpsüz
- Salih Ucan ---> Kulüpsüz
- Miralem Pjanic ---> Barcelona ---> Kiralık
- Valentin Rosier ---> Sporting Lisbon ---> Kiralık
- Alex Teixeira ---> Kulüpsüz
- Atakan Üner ---> Kiradan Geri Döndü
- Güven Yalcin ---> Kiradan Geri Döndü
GİDENLER
- Dorukhan Toköz ---> Bedelsiz ---> Trabzonspor
- Vincent Aboubakar ---> Bedelsiz ---> Al Nassr
- Umut Nayir ---> Bedelsiz ---> Giresunspor
- Kerem Kalafat---> Uşak Spor ---> Kiralık
- Alpay Celebi --->Kocaelispor ---> Kiralık
- Erdogan Kaya ---> Turgutluspor ---> Kiralık
- Kartal Yilmaz---> Ümraniyespor---> Kiralık
- Abdullah Aydin ---> Menemenspor ---> Kiralık
- Bilal Ceylan ---> Bandırmaspor ---> Kiralık
- Utku Yuvakuran ---> Fatih Karagümrük ---> Kiralık
- Tyler Boyd ---> Çaykur Rizespor---> Kiralık
- Bernard Mensah ---> Kayserispor ---> Kiralıktan Geri Döndü
- Cenk Tosun ---> Everton ---> Kiralıktan Geri Döndü
- Jermain Lens ---> Karşılıklı Fesih