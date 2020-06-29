Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak Beşiktaş ile Boateng birlikteliği sona eriyor. Siyah-beyazlılar, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile yeni sözleşme imzalamayacak.

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boeteng ile ilgili karar verildi.

Beşiktaş ile olan sözleşmesindeki "10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar" opsiyonunu kendi isteği ile kaldıran Boateng, Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Fiorentina'ya dönecek.

YÜKSEK MALİYETİ NEDENİYLE VAZGEÇİLDİ

Beşiktaş'tan yarım sezon için 300 bin euro alan Boateng, gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymesi durumunda 600 bin euro kazanacaktı.

1987 doğumlu oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 2 kez ağları havalandırdı. Boateng'in yüksek maliyeti ve takıma tam katkı sağlamaması sebebiyle satın alma veya tekrar kiralama konusunun masada olmadığı öğrenildi.

(beIN SPORTS)