Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı
Beşiktaş'ta transferin son gününde hareketlilik yaşanıyor. Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı.
Transfer döneminin son gününde Ajdin Hasic ile resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Sky Italia, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Ganalı forvet Kevin-Prince Boateng'in kiralanması için Fiorentina ile anlaşma sağladığını duyurdu.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Öte yandan Footbal Italia ise Boateng'in sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalamak için Türkiye'ye seyahat ettiğini iddia etti.
Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina'da 15 maça çıkan Boateng, toplamda 780 dakika görev yaptı.
Haber Videosu: Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı
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gelecekse Burak neden kaldı, paran varsa çınar neden gitti. neyin kafasını yaşıyoruz arkadaşCevap Yaz Yayından Kaldır
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neyin kafası bu anlamadım bir haber çıkıyor hoca transfer istemiyor zaten sağır sultan duydu para yok altyapı diye bir mantık yok bizim ülkemizde sanki para yumurtluyor ülke futbolu . artık tek isteğim bitsin futbol bizdeCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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para yok oğlum neyinle kiralıyosunCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ne kıralaması ya daha GİLERMEYİ alamadık malatyadanCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır