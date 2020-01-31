: Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı

31.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:36

Transfer döneminin son gününde Ajdin Hasic ile resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sky Italia, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Ganalı forvet Kevin-Prince Boateng'in kiralanması için Fiorentina ile anlaşma sağladığını duyurdu.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Öte yandan Footbal Italia ise Boateng'in sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalamak için Türkiye'ye seyahat ettiğini iddia etti.

Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina'da 15 maça çıkan Boateng, toplamda 780 dakika görev yaptı.

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