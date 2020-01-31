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Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı

Beşiktaş'ta transferin son gününde hareketlilik yaşanıyor. Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı.

31.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:36
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı

Transfer döneminin son gününde Ajdin Hasic ile resmi sözleşme imzalayan için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sky Italia, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Ganalı forvet Kevin-Prince Boateng'in kiralanması için ile anlaşma sağladığını duyurdu.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Öte yandan Footbal Italia ise Boateng'in sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalamak için Türkiye'ye seyahat ettiğini iddia etti.

Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina'da 15 maça çıkan Boateng, toplamda 780 dakika görev yaptı.


Haber Videosu

: Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı
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HABER YORUMLARI (4)

  • TRİVOLE:
    gelecekse Burak neden kaldı, paran varsa çınar neden gitti. neyin kafasını yaşıyoruz arkadaş
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  • BJK:
    neyin kafası bu anlamadım bir haber çıkıyor hoca transfer istemiyor zaten sağır sultan duydu para yok altyapı diye bir mantık yok bizim ülkemizde sanki para yumurtluyor ülke futbolu . artık tek isteğim bitsin futbol bizde
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