Beşiktaş, Kenan Karaman transferini açıklamaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Kenan Karaman transferini açıklamaya hazırlanıyor

Beşiktaş, Kenan Karaman transferini açıklamaya hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

İSTANBUL-DHAYeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, ikinci transferini açıklamaya hazırlanıyor.

ALİ DANAŞ-İSTANBUL-DHA

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, ikinci transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu Kenan Karaman ile bu hafta resmi sözleşme yapması bekleniyor. Hafta içi İstanbul'a gelecek olan Karaman ile son kez görüşecek olan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla 3 yıllık anlaşma yapacak. Resmi imzanın atılması durumunda, sağlık kontrollerinden geçecek olan Kenan, sonrasında takıma dahil olacak.27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrafor oynuyor. Bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Düsseldrof formasıyla geçiren milli futbolcu 29 maçta 7 gol 2 asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

Çıkarlar, F.Bahçe ve G.Saray'ı çok iyi dost yaptı! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek
Çıkarlar, F.Bahçe ve G.Saray'ı çok iyi dost yaptı! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek
Kapalı kapılar ardında gerçekleşen F.Bahçe ve Ghezzal görüşmesinde neler konuşuldu? İşte tüm detaylar
Kapalı kapılar ardında gerçekleşen F.Bahçe ve Ghezzal görüşmesinde neler konuşuldu? İşte tüm detaylar
Ezeli rakiplerden tarihi karar! TFF'ye karşı artık saha dışında birlikte hareket edilecek
Ezeli rakiplerden tarihi karar! TFF'ye karşı artık saha dışında birlikte hareket edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu İlyas Tetik Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Alper Yılmaz Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş, Kenan Karaman transferini açıklamaya hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 14:38:55. #1.15#

title