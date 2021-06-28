Beşiktaş, Kenan Karaman'da mutlu sona ulaştı
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Beşiktaş, Kenan Karaman'da mutlu sona ulaştı

Beşiktaş, Kenan Karaman'da mutlu sona ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kenan Karaman transferi için bir süredir görüşme halinde olan Beşiktaş, bu oyuncuyla prensipte anlaştı.

Kenan Karaman transferi için bir süredir görüşme halinde olan Beşiktaş, bu oyuncuyla prensipte anlaştı. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde sona yaklaştı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından bu futbolcuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la prensip anlaşmasına vardı. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'a yıllık 900 bin Euro garanti para ve bonus ödemesi yapacak. Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşmaya varan ve son pürüzleri gideren siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde bu futbolcunun transferini açıklaması bekleniyor. Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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