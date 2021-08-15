Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı
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Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı

Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok'u transfer etti.

Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok'u transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son 4 sezonda Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan 33 yaşındaki file bekçisi, Bursaspor ve Fenerbahçe forması da giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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