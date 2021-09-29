Futboldaki şanssızlık basketbola sıçradı! Beşiktaş Kadın Takımı maça çıkamıyor - Haberler Spor
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Futboldaki şanssızlık basketbola sıçradı! Beşiktaş Kadın Takımı maça çıkamıyor

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Siyah-Beyazlı kulübün Kadın Basketbol Şubesi'nde 8 oyuncu yemekten zehirlendi. Dün oynanan maç sonrası 5 sporcu hastaneye kaldırıldı, bugün de 3 sporcu tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan sporcular taburcu edildi.

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, Erciyes Cup'ta mücadele etmek için 2 gün önce Kayseri'ye geldi. Kayseri Basketbol ile dün karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi 73-69'luk skorla kazandı.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 8 oyuncu zehirlendi! Maça çıkamıyorlar

YEMEK ZEHİRLEDİ

Sporcular, maç sonrası yedikleri yemekten zehirlendi. 5'i hastaneye kaldırıldı, 3'ü ise bugün hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan sporcular taburcu edildi.

BOTAŞ MAÇINA ÇIKAMIYORLAR

Beşiktaş, bugün saat 16.00'da oynanacak BOTAŞ maçına sağlık sorunları nedeniyle çıkmama kararı aldı.

Futboldaki şanssızlık basketbola sıçradı! Beşiktaş Kadın Takımı maça çıkamıyor
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