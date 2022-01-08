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Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşine düştü

Haberler.com / Sergen Dağ - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın sözleşme uzatmayı düşünmediği Domagoj Vida paylaşılamıyor. İngiliz ekibi Watford'un peşinde olduğu Hırvat savunmacı için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle United da devreye girdi.

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Adı Watford'la anılan Hırvat oyuncu için Newcastle United da devreye girdi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı İngiliz ekibi, 32 yaşındaki savunmacının transferini bitirmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşine düştü

Kulübü 352 milyon euro'ya satın alan Suudi Arabistan merkezli konsorsiyumun, Premier Lig'in en zenginleri olduğu biliniyor.Başını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çektiği konsorsiyum, yaklaşık 400 milyar euro'luk bir servete sahip.

Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşine düştü

Transfere 1.5 milyar euro ayırmayı planlayan Newcastle United ilk dikkat çeken transferini Kieran Trippier ile yapmıştı. İngilizler, Atletico Madrid'e bu transfer için 15 milyon euro ödedi.

Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşine düştü

Beşiktaş ile yol ayrımında olan Vida'nındevre arasında veda etmesi bekleniyor. Newcastle'a sıcak bakan Hırvat oyuncunun peşinde Fransa Ligue 1'den Bordeaux ve İtalya Serie A'dan Udinese de bulunuyor.

Sergen Dağ
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Yorumlar (1)
ERKAN :kör ölür badem gözlü olur kel ölür sırma saçlı olur Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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