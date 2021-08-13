Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman performansıyla taraftarı mest etti! Övgü dolu paylaşımların arkası kesilmiyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'la karşılaşan Beşiktaş'ta yeni transfer Kenan Karaman etkili performansıyla taraftarı mest etti. Milli futbolcu için siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yaptı.