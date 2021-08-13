Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman performansıyla taraftarı mest etti! Övgü dolu paylaşımların arkası kesilmiyor
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Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman performansıyla taraftarı mest etti! Övgü dolu paylaşımların arkası kesilmiyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman performansıyla taraftarı mest etti! Övgü dolu paylaşımların arkası kesilmiyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'la karşılaşan Beşiktaş'ta yeni transfer Kenan Karaman etkili performansıyla taraftarı mest etti. Milli futbolcu için siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yaptı.

Son şampiyon Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'la karşılışıyor. Oldukça etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda Kenan Karaman performansıyla taraftarın beğenisini kazandı.

İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Çaykur Rizespor karşısında 9. dakikada Beşiktaş'ın attığı ilk golde N'Koudou'ya asist yapan Kenan Karaman, saha içindeki hareketliliği takım arkadaşlarını alan açması ve sırtı dönük oynama becerisiyle taraftarı mest etti. Milli futbolcu için siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada övgü dolu binlerce paylaşım yaptı.

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Ali Gülhan
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Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman performansıyla taraftarı mest etti! Övgü dolu paylaşımların arkası kesilmiyor - Haberler Spor
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