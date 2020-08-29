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Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, göz retinası yırtıldığı için sahaya gözlükle çıkıyor

Atletico Madrid forması giyen 21 yaşındaki stoper Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, transferde sürprize imza atarken genç savunmacının sahaya gözlükle çıkması dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 3.5 sene önce retinasında yırtık oluşan Montero, bu nedenle maçlarda koruyucu gözlük takıyor.

29.08.2020 08:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:46

Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen 21 yaşındaki stoper Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Montero için 775 bin Euro garanti ücret ödenecek. Oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Atletico Madrid'in altyapısında yetişen ve 2019-2020 sezonunun başında Deportivo la Coruna'ya kiralanan sol ayaklı stoper Montero, geçen sezon La Liga 2'de 30 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

GÖZLÜK FUTBOL OYNAMASINA ENGEL DEĞİL

Hamle zamanlaması, kuvveti ve sertliğiyle ön plana çıkan Montero, 2018-2019 sezonunda ise Atletico Madrid'in A takımında ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 14 maçta forma giydi. Öte yandan 1.85 metre boyundaki genç oyuncu gözündeki özel gözlük ile dikkat çekiyor.

Mart 2017'de aldığı bir darbe sonrasında retinasında yırtık oluşan ve bir operasyon geçiren Montero, maçlara koruyucu gözlük ile çıkıyor. Taktığı koruyucu gözlük ve tedavi edilen retina problemi Montero'nun futbol oynamasına engel teşkil etmiyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, göz retinası yırtıldığı için sahaya gözlükle çıkıyor

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Haber Yorumları (1)
MAHMUT DUNCER: adamın gözüne sinek böcek vs de kaçmaz güzel bişey
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