Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu. Gelişmeyi duyan taraftarlar ve spor severler yeni hocayı öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? sorusu bir anda en çok aratılan sorular arasına girdi.

BEŞİKTAŞ'IYENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Önder Karaveli oldu.

Toplantı sonrası açıklama yapan Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şöyle;

Daha detaylı çalışma kararı aldık. Çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldık. Yarın öbürgün isimlerle çalışmalar sonuçlanınca tekrardan değerlendirme yapacağız.Yerli, yabancı adaylar var. Yazılmayan isimler de var. İsimler üzerine yoğunlaştık. Yerli ya da yabancı şartımız yok. Şenol Güneş ismi de toplantıda geçti. Bruno Pinheiro gündemimizde, evet. Ancak sadece Bruno Pinheiro değil, başka yabancı teknik direktörler de var. Yerli, yabancı çok değerli hocalar. Biz hata yapmak istemiyoruz. Sağlıklı bir karar vereceğiz. Farke, adaylarımızdan biriydi ancak anlaşamadık. Defteri kapattık. Bilic hala adaylardan biri diyebilirim.

ÖNDER KARAVELİ KİMDİR?

Başarılı teknik adam Önder Karaveli, 26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Futbolun çeşitli kademelerinde görev yapanÖnder Karaveli, UEFA Pro Lisansa sahip. Deneyimli antrenör, Beşiktaş U21, Başakşehir alt yapısı, Dardanelspor, Kastel Belediyesi, Qarabağ gibi ekiplerde görevler aldı.

Önder Karaveli son olarak Sergen Yalçın'ın istifası sonrası BJK Teknik Direktörlüğü görevine geldi.

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