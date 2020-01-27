: Beşiktaş'ın yeni teknik direktör belli oluyor. Sergen Yalçın'ın açıklanması bekleniyor

27.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:35

En güçlü aday Sergen Yalçın

Ali DANAŞ-İSTANBUL-DHA

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor.

Listesinde Sergen Yalçın, Samet Aybaba ve bir kaç isim daha olan siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ve futbolun yöneticileri bugün bir araya gelerek karar toplantısı yapacak. Şu an en güçlü adayın Sergen Yalçın olduğu öğrenilirken, kararın da bu yönde alınması bekleniyor.Abdullah Avcı gelmeden önce de takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek isteyen taraftarların isteğini göz önünde bulunduran yönetim, başka bir isimle anlaşıp daha ilk maçlardan yıpratılmasını istemiyor. Bu sebeple Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olma ihtimalinin yüksek olduğu biliniyor. Beşiktaş yönetimi en geç yarına kadar teknik direktör kararını açıklama düşüncesinde.

Kaynak: DHA

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