Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı
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Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir tekne organizasyonunda tanıtılan formalar, üç çeşit olarak gösterime sunuldu.

Tanıtıma, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Adidas yetkilileri katıldı.

Kabataş'tan kalkan tekne daha sonra Beşiktaş Barbaros İskelesi'nin önüne gelerek siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Formaların gösterimi ise 19.03'te gerçekleştirildi.

Formaları Mehmet Topal, Atiba Hutchinson ve Necip Uysal'ın yanı sıra, kadın futbol takımı oyuncuları giyerek tanıttı.

Organizasyonda konuşan başkan Ahmet Nur Çebi, Adidas firmasıyla olan anlaşmasının 5 yıl daha uzatıldığını açıklayarak, "Adidas hep yanımızda oldu. Bunu 5 yıl daha yeniliyoruz. Şampiyonluklarla dolu bir 5 yıl olur umarım. Beşiktaş için güzel formaların çıktığı bir 5 yıl olur. Taraftarsız geçirdiğimiz bir yıl geride kaldı. Bu sezon umarım öyle olmayacak. Motorları maviliklere sürerken, 'Şampiyon sensin.' dedik taraftarımıza. Şimdi 'Beşiktaş sensin.' diyoruz. Taraftar, Beşiktaş'ın kendisi. Taraftarın keyifle giyebileceği formalar olduğunu biliyorum. Sponsorluklar çok önemli. Aile olabildiğiniz takdirde başarı geliyor. Sponsorlar da ailenin bir parçası. Adidas'a teşekkür ediyorum. Taraftarımızın forma alıp kulübe katkı vermesini diliyoruz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı yönetici Enis Ulusoy da konuşmasında, "İstanbul Boğazı'nın tek efendisi var, o da Beşiktaş. Geçen sezon 3 kupayı getirdik. Umarım seneye de yeni kupalarımızı stadımıza getireceğiz. Bir formamızda İstanbul Boğazı'ndan ilham alındı. Şampiyonlar Ligi'ne yakışacak formalarımız var." ifadelerini kullandı.

Adidas Genel Müdürü Hakan Atalay ise, "Türk futbolunu güçlendirmek için futbolun en değerli markası Beşiktaş'la uzun yıllardır iş birliğimiz var. Forma anlaşmamızı 5 yıl uzatmaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçen sene Beşiktaş 3 önemli kupayı müzesine getirdi. Formalarımızla, futbolcu-taraftar bağını güçlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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