Beşiktaş'ın yeni prensi Emirhan ayakta alkışlandı! Gökhan Gönül'den ağabey şefkati - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ın yeni prensi Emirhan ayakta alkışlandı! Gökhan Gönül'den ağabey şefkati

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş formasıyla Rizespor karşısında ilk maçına çıkan Emirhan'ı herkes ayakta alkışladı. Gökhan Gönül'le çizgide yaşadığı pozisyonda top taça çıktı. Gökhan'ın hakeme itiraz ettiği sırada Emirhan topun kendisinden çıktığını söyledi. Gökhan, sarılarak teşekkür etti. Tribünler ayakta alkışladı.

Katar'da oynanan Süper Kupa maçında oyuna sonradan girip dikkatleri üzerine çeken Emirhan İlkhan, Süper Lig'deki Rize maçına ilk 11'de başladı.

Beşiktaş'ın yeni prensi Emirhan ayakta alkışlandı! Gökhan Gönül'den ağabey şefkatiGörüntü: beIN Sports

HIZLI BAŞLADI

Beşiktaş'ta ilk yarının en etkili ismi Emirhan oldu. 2004 doğumlu kanat oyuncusunun bir topu da direkte patladı.

GÖKHAN'DAN TEŞEKKÜR

Emirhan ilk yarının sonlarında Gökhan Gönül'le çizgide mücadeleye girdi. Top taça çıktı, hakem Beşiktaş lehine karar verdi. Gökhan Gönül'ün itiraz ettiği sırada Emirhan topun kendisinden çıktığını söyledi, hakem kararını değiştirdi. Gökhan'ın Emirhan'a sarıldığı anlarda tribünlerden alkışlar koptu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! Takım arkadaşları birbirine girdi

Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! Takım arkadaşları birbirine girdi

 Rizespor-Beşiktaş maçında savaş çıktı! Hakem kırmızı kart yağdırdı

Rizespor-Beşiktaş maçında savaş çıktı! Hakem kırmızı kart yağdırdı

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title