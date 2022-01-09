Beşiktaş'ın yeni prensi Emirhan ayakta alkışlandı! Gökhan Gönül'den ağabey şefkati
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Beşiktaş formasıyla Rizespor karşısında ilk maçına çıkan Emirhan'ı herkes ayakta alkışladı. Gökhan Gönül'le çizgide yaşadığı pozisyonda top taça çıktı. Gökhan'ın hakeme itiraz ettiği sırada Emirhan topun kendisinden çıktığını söyledi. Gökhan, sarılarak teşekkür etti. Tribünler ayakta alkışladı.
Katar'da oynanan Süper Kupa maçında oyuna sonradan girip dikkatleri üzerine çeken Emirhan İlkhan, Süper Lig'deki Rize maçına ilk 11'de başladı.
HIZLI BAŞLADI
Beşiktaş'ta ilk yarının en etkili ismi Emirhan oldu. 2004 doğumlu kanat oyuncusunun bir topu da direkte patladı.
GÖKHAN'DAN TEŞEKKÜR
Emirhan ilk yarının sonlarında Gökhan Gönül'le çizgide mücadeleye girdi. Top taça çıktı, hakem Beşiktaş lehine karar verdi. Gökhan Gönül'ün itiraz ettiği sırada Emirhan topun kendisinden çıktığını söyledi, hakem kararını değiştirdi. Gökhan'ın Emirhan'a sarıldığı anlarda tribünlerden alkışlar koptu.
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