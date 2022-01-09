Beşiktaş'ın yeni prensi Emirhan ayakta alkışlandı! Gökhan Gönül'den ağabey şefkati

Katar'da oynanan Süper Kupa maçında oyuna sonradan girip dikkatleri üzerine çeken Emirhan İlkhan, Süper Lig'deki Rize maçına ilk 11'de başladı.

Görüntü: beIN Sports

HIZLI BAŞLADI

Beşiktaş'ta ilk yarının en etkili ismi Emirhan oldu. 2004 doğumlu kanat oyuncusunun bir topu da direkte patladı.

GÖKHAN'DAN TEŞEKKÜR

Emirhan ilk yarının sonlarında Gökhan Gönül'le çizgide mücadeleye girdi. Top taça çıktı, hakem Beşiktaş lehine karar verdi. Gökhan Gönül'ün itiraz ettiği sırada Emirhan topun kendisinden çıktığını söyledi, hakem kararını değiştirdi. Gökhan'ın Emirhan'a sarıldığı anlarda tribünlerden alkışlar koptu.

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