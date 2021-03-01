Cenk Tosun Malatya'da yok
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Cenk Tosun Malatya'da yok

01.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:38
Cenk Tosun Malatya'da yok

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta 22 kişilik kafile belli oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta 22 kişilik kafile belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Francisco Montero ile Cenk Tosun kafilede yer almadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bugün saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya gidecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın oluşturduğu 22 kişilik kafile şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre, Georges Nkoudou, Cyle Larin, Vincent Aboubakar." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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