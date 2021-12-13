Beşiktaş'ın yeni hocası Önder Karaveli kimdir? Önder Karaveli kaç yaşında, hangi takımları yönetti?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki peş peşe kötü sonuçlar Beşiktaş'ı salladı. Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti, kararını yönetime sundu. Siyah beyazlıların Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında geçici teknik direktör olarak Önder Karaveli yer aldı. Önder Karaveli kimdir? Önder Karaveli kaç yaşında, hangi takımları yönetti?

ÖNDER KARAVELİ KİMDİR?

Başarılı teknik adam Önder Karaveli, 26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Futbolun çeşitli kademelerinde görev yapan Önder Karaveli, UEFA Pro Lisansa sahip. Deneyimli antrenör, Beşiktaş U21, Başakşehir alt yapısı, Dardanelspor, Kastel Belediyesi, Qarabağ gibi ekiplerde görevler aldı.

Önder Karaveli son olarak Sergen Yalçın'ın istifası sonrası BJK Teknik Direktörlüğü görevine geldi.

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