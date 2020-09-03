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Beşiktaş'ın takımdan göndermek istediği Adem Ljajic'e Marsilya talip oldu

Yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Fransız ekibi Marsilya yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı.

03.09.2020 08:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:05

Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gönderilmesi planlanan Adem Ljajic'e Fransız takımlarından Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre; Marsilyalı yetkililerin Adem için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin teklifi beklediği ve Sırp oyuncuyu satarak rahatlamak istediği öne sürüldü. Siyah beyazlılar Ljajic'in maaşından kurtulmak ve bonservisinden 4-5 milyon euro almayı düşünüyor

2 SEZONDA 16 GOL ATTI

Beşiktaş'ın satmaya çalıştığı Adem Ljajic 2 sezonda çıktığı 61 resmi karşılaşmada 16 gol, 20 asistlik bir performans sergiledi. Adem için resmi teklif bekleniyor.

(Takvim)

Beşiktaş'ın takımdan göndermek istediği Adem Ljajic'e Marsilya talip oldu
Haber Yorumları (5)
İLKER: aman diyim boyd la lensi göndermeyin yoksa biz naparız sövecek adam bulamayız kahrolamayız sonra. . .
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KAYT: hemen hemen
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VATANDAŞ: Yıldız olarak elimizde bir o kaldı. Onu da gönderin.
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