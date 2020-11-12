Beşiktaş'ın suskun forveti Aboubakar, milli maçta 2 gol attı

Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı 5 maçta sadece 1 kez ağları havalandırabilen Vincent Aboubakar, Kamerun'un Mozambik'i 4-1 mağlup ettiği maçta attığı 2 golle yıldızlaştı.