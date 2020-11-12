Beşiktaş'ın suskun forveti Aboubakar, milli maçta 2 gol attı
12.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:01
Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı 5 maçta sadece 1 kez ağları havalandırabilen Vincent Aboubakar, Kamerun'un Mozambik'i 4-1 mağlup ettiği maçta attığı 2 golle yıldızlaştı.
Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Kamerun ile Mozambik, karşılaştı. Ev sahibi karşılaşmadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Kamerun'a galibiyeti getiren goller 38. ve 47. dakikalarda Vincent Aboubakar, 58. dakikada Andre-Frank Zambo, 81. dakikada N'Jie'den geldi. Mozambik'in tek golünü ise 74. dakikada Cumbane kaydetti.
64 DAKİKA SAHADA KALDI
Karşılaşmada 2 gol atan Beşiktaşlı Vincent Abobubakar 64. dakikada yerini Bahoken'e bıraktı. Bu sonuçla birlikte Kamerun puanını 7'ye yükselterek, ikinci sıradaki Mozambik'le arasındaki puan farkını 3'e çıkardı.