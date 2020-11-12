Beşiktaş'ın suskun forveti Aboubakar, milli maçta 2 gol attı
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Beşiktaş'ın suskun forveti Aboubakar, milli maçta 2 gol attı

12.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:01

Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı 5 maçta sadece 1 kez ağları havalandırabilen Vincent Aboubakar, Kamerun'un Mozambik'i 4-1 mağlup ettiği maçta attığı 2 golle yıldızlaştı.

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Kamerun ile Mozambik, karşılaştı. Ev sahibi karşılaşmadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Kamerun'a galibiyeti getiren goller 38. ve 47. dakikalarda Vincent Aboubakar, 58. dakikada Andre-Frank Zambo, 81. dakikada N'Jie'den geldi. Mozambik'in tek golünü ise 74. dakikada Cumbane kaydetti.

64 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmada 2 gol atan Beşiktaşlı Vincent Abobubakar 64. dakikada yerini Bahoken'e bıraktı. Bu sonuçla birlikte Kamerun puanını 7'ye yükselterek, ikinci sıradaki Mozambik'le arasındaki puan farkını 3'e çıkardı.

Beşiktaş'ın suskun forveti Aboubakar, milli maçta 2 gol attı
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