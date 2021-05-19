Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları başladı
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Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları başladı

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 16. şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş'ta kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Süper Lig'de 16. şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş'ta kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat 19.19'da tüm Türkiye'yle birlikte İstiklal Marşı okundu.

Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, kupasını almak için Boğaz'dan stada geldi. Statta kurulan dev platformda gerçekleşecek olan kupa töreni öncesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulurken, saat 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye'yle aynı anda İstiklal Marşı okundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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