Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri sona erdi

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri sona erdi
Haberler.com - Haberler | Spor

Sezonu çift kupayla kapatan Beşiktaş'ta 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Siyah-beyazlılar Aboubakar, Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre, Atiba, Mensah, Dorukhan, Utku, Montero ve Rosier'le yeni kontrat imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta şampiyonluklarda pay sahibi olan futbolcuların sözleşmeleri sona eriyor. Siyah-beyazlılarda yönetim takımdan ayrılacak futbolcuların çoğuna yeni mukavele önerecek.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Beşiktaş'ta yönetim Aboubakar, Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre, Atiba, Mensah, Dorukhan, Utku, Montero ve Rosier'e yeni sözleşme imzalatmak için görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, Dorukhan ve Montero dışında kalan futbolcuları takımda tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Aboubakar'ın çılgın yeteneği! Yıldız futbolcunun maç skorlarını önceden bildiği ortaya çıktı
Aboubakar'ın çılgın yeteneği! Yıldız futbolcunun maç skorlarını önceden bildiği ortaya çıktı
Ligi karıştıran 'şike araştırılsın mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı
Ligi karıştıran 'şike araştırılsın mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Ebru Gündeş Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Burak Yılmaz Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 17:40:28. #1.14#

title