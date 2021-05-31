Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri sona erdi

Sezonu çift kupayla kapatan Beşiktaş'ta 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Siyah-beyazlılar Aboubakar, Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre, Atiba, Mensah, Dorukhan, Utku, Montero ve Rosier'le yeni kontrat imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta şampiyonluklarda pay sahibi olan futbolcuların sözleşmeleri sona eriyor. Siyah-beyazlılarda yönetim takımdan ayrılacak futbolcuların çoğuna yeni mukavele önerecek.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Beşiktaş'ta yönetim Aboubakar, Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre, Atiba, Mensah, Dorukhan, Utku, Montero ve Rosier'e yeni sözleşme imzalatmak için görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, Dorukhan ve Montero dışında kalan futbolcuları takımda tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.