Beşiktaş'ın Portekizli Yıldızı Quaresma'nın Çin'e Transferi An Meselesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın Çin'e transferinde sona gelindiği iddia edildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde Ricardo Quaresma'nın Çin'e transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Çin'de transfer dönemi kapanmasına rağmen Quaresma'nın yeni menajeri Jorge Mendes'in bu konu hakkında çalıştığı dile getirildi.
Bu transferin gerçekleşmesi için çok özel bir madde olduğu ve bu maddeden dolayı transferin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.
TRANSFERİ AN MESELESİ
beIN Sports muhabiri Gürler Akgün'ün haberine göre Portekizli yıldızın Çin'e transferi an meselesi.
Her ne kadar Beşiktaş cephesinden konuyla ilgili açıklama yapılmasa da transferin kısa zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.
YORUMLAR (3)
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Lütfen ben onu çokseviyomCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ya gitmesinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Acaba quresma ile plazma arasindaki bag nedirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır