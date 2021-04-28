Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu: Şampiyon olmamıza 4 maç kaldı
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Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu: Şampiyon olmamıza 4 maç kaldı

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu: Şampiyon olmamıza 4 maç kaldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Rize galibiyetinin ardından iddialı açıklamalar yaptı. Ersin, "Şampiyon olmamıza 4 maç kaldı. Şampiyonluğa oynamak bambaşka bir duygu. Elimden geleni yapıyorum ama hatalarımız oluyor. Hocalarım, ağabeylerim çok destek oluyor. İnşallah şampiyonlukla taçlanır" dedi.

Siyah-Beyazlılar'ın genç file bekçisi Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Başkan Çebi gibi şampiyonluk için emin konuştu.

İşte Ersin'in açıklamaları:

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk için artık 4 maç kaldı. Ghezzal bugünkü gibi bir kaç gol daha attı. Alışkınız onun böyle gollerine. Umarım kalan maçlarda da atmaya devam eder.

"HER ŞEYİ YAPTIK"

Bugün çok iyi bir performans sergiledik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Duran toptan iki gol yiyince biraz heyecan oldu. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık. Zaman zaman hepimizin bireysel hataları oluyor ama bu sene herkes birbirine destek oluyor. Önemli olan da bu takım olarak hareket edebilmek."

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu: Şampiyon olmamıza 4 maç kaldı
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