Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Mandzukic'le Milan da ilgileniyor
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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Mandzukic'le Milan da ilgileniyor

14.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:41

Beşiktaş'ın transfer listesinin başında olan Mario Mandzukic'in temsilcileri Salı günü Milanlı yetkililerle görüştü. Olumlu geçen görüşmeden sonra Mandzukic'in kişisel şartları görüşülmeye başlandı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminin ilk sırasında yer alan ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da istediği Mario Mandzukic'in Milan'la görüşme yaptığı ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, 12 Ocak Salı günü Milanlı yöneticilerle Mandzukic'in temsilcileri bir araya geldi. İlk bilgilere göre görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi. Olumlu geçen ilk görüşmenin ardından tarafların Mandzukic kişisel istekleri konusunda ikinci aşamaya geçtiği aktarıldı.

IBRAHIMOVIC'İN YEDEĞİ OLACAK

İtalya'da son olarak 2015'ten 2020'ye kadar Juventus formasıyla boy gösteren Mandzukic'in Ibrahimovic stiline benzeyebilecek yetenekleri olabilmesi nedeniyle İsveçli yıldızın yedeği olarak Milan tarafından düşünüldüğü ifade ediliyor.

Mandzukic, 2020 yılında Juventus ile sözleşmesi bittikten sonra Katar'ın Al Duhail takımına transfer olmuş ve 7 maç oynadıktan sonra ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Mandzukic'le Milan da ilgileniyor
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