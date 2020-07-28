Beşiktaş'ın da ilgilendiği Erkan Eyibil için Trabzonspor da devreye girdi Mainz 05 forması giyen 19 yaşındaki Erkan Eyibil'e Süper Lig ekiplerinin ilgisi artıyor. Almanya'da alt yaş milli takımlarının formasını da giyen futbolcu için Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor devreye girdi. Orta sahada görev alan oyuncunun genç futbolculara şans verdiği için bordo mavili ekibe yakın olduğu söylendi.

Transfer gündeminin başında yer alan Erkan Eyibil'e Süper Lig devlerinin ilgisi büyüyor. Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 forması giyen futbolcuya Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor da talip oldu. Orta saha oyuncusunun genç futbolculara daha çok süre tanıdığı için bordo mavili ekibe yakın olduğu öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANACAK

2022 sezonu sonuna kadar Mainz 05 ile sözleşmesi bulunan Erkan Eyibil'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'a futbolcudan olumlu yanıt geldi. Almanya Milli Takım formasını alt yaş gruplarında 25 kez terleten sol ayaklı 10 numaranın, genç futbolculara daha çok süre tanıdığı için bordo mavili takıma yakın olduğu belirtildi.

19 yaşındaki futbolcunun Karadeniz ekibinde daha çok süre alarak yeniden Avrupa'ya transfer olmak istediği belirtildi.Bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluğa oynayacak geniş bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş da Eyibil'in transferi için bilgi aldı.

A MİLLİ TAKIM İÇİN SÜPER LİG

Almanya Milli Takımı alt yaş gruplarında top koşturan Erkan Eybil, Türkiye'de göstereceği performansın ay-yıldızlı formayı giymek için de bir şans olacağını düşünüyor. Yeni Mesut Özil benzetmesi yapılan Eyibil, hem oyun kurma, hem de gol yollarında etkili bir oyuncu. Genç yetenek güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA