Beşiktaş Asbaşkanı Avşar: "Tekerlekli sandalye basketbolda şampiyon olacağız"
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Beşiktaş Asbaşkanı Avşar: "Tekerlekli sandalye basketbolda şampiyon olacağız"

Beşiktaş Asbaşkanı Avşar: 'Tekerlekli sandalye basketbolda şampiyon olacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne katkı sağlayan kişilere plaket takdim etti.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne katkı sağlayan kişilere plaket takdim etti. Avşar, futbolda olduğu gibi tekerlekli sandalye basketbolunda da şampiyonluk kazanacaklarını söyledi.

Yalova ve Bursa ilinde devam eden HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap müsabakaları kapsamında plaket töreni düzenlendi. 1907 Fenerbahçe - Beşiktaş HDI Sigorta mücadelesi öncesinde 90. Yıl Spor Salonu'ndaki törende Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Süper Lig'e katkılarından dolayı Yalova Valisi Muammer Erol, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ve Süper Lig'in konaklama sponsoru Terma City adına Karaderili Şirketler Grubu yöneticisi (CEO) Tevfik Talas'a plaket verdi.

Avşar, burada yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın bütün branşlarda başarılı olduğunu ifade etti.

Avşar, teknik heyet ve takımın şampiyonluğa inandığını ifade ederek, "Teknik anlamda gayet inanmış bir ekip var, oyuncularımız desen öyle. Bu sene tekerlekli sandalye basketbolda kupayı kaldıran taraf Beşiktaş Kulübü olacak arkadaşlar. İnşallah tekerlekli sandalye basketbolda Beşiktaş'ı şampiyon olarak göreceğiz" diye konuştu.

Karaderili Şirketler Grubu yöneticisi Tevfik Talas ise, Terma City'in Süper Lig'in konaklama sponsporu olmasından gurur duyduğunu anlattı. Mücadelenin üst seviyede olduğu karşılaşmaların yaşandığını anlatan Talas, "Bundan sonraki etaplarda da Allah izin verirse bir arada olacağız. Yalova ilimiz açısından da kendimiz açısından da çok mutluluk verici, gururu verici bir organizasyon açıkçası" dedi. - YALOVA

Beşiktaş Asbaşkanı Avşar: 'Tekerlekli sandalye basketbolda şampiyon olacağız'
Beşiktaş Asbaşkanı Avşar: 'Tekerlekli sandalye basketbolda şampiyon olacağız'
Beşiktaş Asbaşkanı Avşar: 'Tekerlekli sandalye basketbolda şampiyon olacağız'
Beşiktaş Asbaşkanı Avşar: 'Tekerlekli sandalye basketbolda şampiyon olacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş Asbaşkanı Avşar: "Tekerlekli sandalye basketbolda şampiyon olacağız" - Haberler Spor
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