Beşiktaş'ın gündemindeki Mandzukic için Milan efsanesi Maldini devreye girdi

İtalyan devi Milan, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmayı istediği Mario Mandzukic için harekete geçti. Milan Futbol Direktörü Paolo Maldini, golcü futbolcuyu telefonla arayarak transfer için ikna etmeye çalıştı.

Beşiktaş'ın da gündeminde olan Mario Mandzukic için Milan Futbol Direktörü Paolo Maldini devreye girdi.

Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Paolo Maldini, Mario Mandzukic'i telefonla arayarak transfer için ikna etmeye çalıştı. Mandzukic ile bir süredir telefonlaşmaya devam eden Maldi'nin oyuncuyu ikna etme konusunda büyük aşama kaydettiği belirtildi.

Maldini'nin 34 yaşındaki oyuncuyu kadrolarında görmekten çok mutlu olacağını ilettiği ve 1.8 milyon euro net maaş konusunda da anlaşma sağlandığını kaydedildi.

Mario Mandzukic'in son kararını önümüzdeki günlerde vereceği ancak Milan'da yedek kalma ve takımdaki rolü konusunda net karar veremediğinin altı çizildi.

162 MAÇTA 44 GOL ATTI

Mario Mandzukic, Juventus formasıyla İtalya günlerinde 162 maça çıkıp 44 gol atmıştı.