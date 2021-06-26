Beşiktaş'ın gündemindeki Diego Costa: Önümüzdeki haftalarda hangi takıma gideceğimi size açıklayacağım

Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız futbolcu Diego Costa geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Transferi için acele etmeyeceğini belirten Costa, "Önümüzdeki haftalarda hangi takıma gideceğimi size açıklayacağım" ifadesini kullandı.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, Diego Costa'nın transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlıların imza attırmak için tüm şartları zorladığı yıldız futbolcu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFERİ İÇİN ACELE ETMEYECEK

Brezilya basınına konuşan Costa transferi için acele etmeyeceğini ve gelen teklifleri iyi değerlendireceğini belirtirken, "Önümüzdeki haftalarda hangi takıma gideceğimi size açıklayacağım" dedi.