Beşiktaş'ın gündemindeki Cenk Tosun'a Feyenoord talip oldu
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Beşiktaş'ın gündemindeki Cenk Tosun'a Feyenoord talip oldu

22.12.2020 19:58 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:15

Beşiktaş'la adı anılan milli futbolcu Cenk Tosun'a Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord da talip oldu. Everton forması giyen Cenk, İngiltere'den West Bromwich Albion'ın da takibinde.

Hollanda Ligi Eredivise ekibi Feyenoord'da devre arası transfer sezonu için çalışmalar başladı.

Hollanda basınının haberine göre; Feyenoord, devre arasında Everton'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli futbolcumuz Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor. Futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek isteyen golcü futbolcunun Hollanda'ya gitmeye sıcak bakabileceği de ifade edildi.

İNGİLİZ EKİBİNİN DE TAKİBİNDE

Haberde Cenk Tosun'u isteyen kulüpler arasında İngiltere'den West Bromwich Albion'ın da olduğu belirtildi. Cenk Tosun, bu sezon Everton formasıyla 4 resmi maçta forma giydi. Cenk'in adı aynı zamanda eski takımı Beşiktaş'la da anılıyor.

Beşiktaş'ın gündemindeki Cenk Tosun'a Feyenoord talip oldu
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