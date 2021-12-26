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SPOR Beşiktaş'ın Genel Kurulu'nda gerginlik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Beşiktaş'ın Genel Kurulu'nda gerginlikALİ DANAŞ - - Beşiktaş'ın 2020 yılı için yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda gerginlikler yaşandı.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - SPOR Beşiktaş'ın Genel Kurulu'nda gerginlik

ALİ DANAŞ - - Beşiktaş'ın 2020 yılı için yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda gerginlikler yaşandı.

Kongre üyelerinden Ali Rıza Dizdar konuşması sırasında yönetim kurulu üyesi Mesut Urgancılar'ı hedef alan sözler kullandı. Bunun üzerine kürsüye gelen Urgancılar da, Ali Rıza Dizdar'a cevap verdi. Tartışmanın biteceği sanılırken başka bir kongre üyesinin Ali Rıza Dizdar'ın üzerine yürümesiyle olaylar büyüdü ve karşılıklı sataşmalar başladı. Gerginliğin ardından her iki üye de oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda salondan dışarı çıkartıldı.

SPOR Beşiktaş'ın Genel Kurulu'nda gerginlik

SPOR Beşiktaş'ın Genel Kurulu'nda gerginlik

SPOR Beşiktaş'ın Genel Kurulu'nda gerginlik

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