Beşiktaş'ın genç futbolcuları sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ın genç futbolcuları Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Fulya Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontrollerle tamamlandı.

Kaynak: AA